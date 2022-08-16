رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. إسماعيل الرائع والكارثي (3)

2022/08/16 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك صورتان للخديوي إسماعيل في التاريخ - إسماعيل الرائع و إسماعيل الكارثي.والواقع أن الصورتين صحيحتان.الفارق هو الإطار الزمني للنظر، وربما - وهو الأهم - على أي نقاط في تركة إسماعيل يضع كل منا الثقل.

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