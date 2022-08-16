2022/08/16 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة حقوقية إن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، على الرغم من وعود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بتقليص عقوبة الإعدام

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