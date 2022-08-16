مصرع واصابة 6 اشخاص نتيجة حادث سير في نينوى

2022/08/16 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة جرحى ووفاة شخص نتيجة حادث اصطدام في نينوى _______________________________ حدث حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى طريق ربيعة عوينات..المركبة الاولى نوع كيا هافي حمل..المركبة الثانية نوع كيا حمل موتورز ابيض..بسبب انحراف المركبة الاولى عن مسارها والسير عكس الاتجاه مما أدى إلى الاصطدام بالمركبة الثانية ادى الحادث الى وفاة شخص واصابة […]

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