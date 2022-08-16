خبير قانوني لـ المسلة: طلب وزير المالية ليس استقالة بل إعفاء

2022/08/16 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، 08/16/2022، بشأن تقديم وزير المالية علي علاوي، طالبا للاستقالة...

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