الكاظمي يدعو الى حوار وطني لإيجاد حلول للازمة السياسية

2022/08/16 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 08/16/2022، قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني...

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