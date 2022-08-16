2022/08/16 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار جمرة القيظ خلال الشهر الجاري، في تحديث لتوقعاتها بانحسارها في الثلث الثاني من هذا الشهر.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جمرة القيظ لم تنته في العراق حتى هذه اللحظة وهي ما زالت مستمرة، لأننا في موسم الصيف وتحديداً في شهر آب الذي يشهد تقلبات جوية وارتفاعاً في درجات الحرارة، لاسيما في المناطق الجنوبية".وأضاف، أن "ارتفاع درجات حرارة مستمر منذ نهاية الشهر الخامس، وتتأثر البلاد بالمنخفض الموسمي الحراري، خاصةً في المناطق الجنوبية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار وهي تختلف عن المنطقتين الوسطى والشمالية"، مبيناً أن "درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية مستمرة بدرجة الخمسينيات".وعن توقعات كمية الأمطار في موسم الشتاء، أوضح الجابري، أنه "لا يوجد أي مؤشرات بخصوص الشتاء القادم"، لافتاً إلى أن "هناك لجنة مطرية تبدأ أعمالها بداية الشهر التاسع برئاسة الأنواء الجوية وتدار من قبل مدير قسم مركز المناخ والبحث العلمي في الهيئة العامة، بالاشتراك مع عدد من الوزارات كالموارد المائية والبيئة والتخطيط والتعليم العالي والدوائر المهتمة بهذا الموضوع".ولفت إلى أن "اللجنة تقدم دراسة مطرية بخصوص كمية تساقط الأمطار وأماكن تساقطها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تُحدث توقعاتها بشأن جمرة القيظ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تُحدث توقعاتها بشأن جمرة القيظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).