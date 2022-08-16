2022/08/16 | 19:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية تعلن استمرار جمرة القيظ وموعد انحسارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/16 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تعلن استمرار جمرة القيظ وموعد انحسارها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تعلن استمرار جمرة القيظ وموعد انحسارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).