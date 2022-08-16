شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي يوجه رسالة لإعادة العمل بنظام البديل

2022/08/16 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي يوجه رسالة لإعادة العمل بنظام البديل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tVCgxMhABS8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي يوجه رسالة لإعادة العمل بنظام البديل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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