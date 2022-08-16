2022/08/16 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت شركة الاستشارات Kantar ومقرها لندن في دراسة نُشرت يوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قفزت بأعلى معدل لها منذ أربعة عشر عاما.ويقول محللو Kantar: “بلغ تضخم أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة يصل إلى ذروته الجديدة المركز الخبري الوطني.

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