الكاظمي يدعو القادة السياسيين إلى القصر الحكومي غداً

2022/08/16 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء للبدء بـحوار وطني جاد .وقال الكاظمي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه من […]

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