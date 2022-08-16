تحرك نيابي لفتح

2022/08/16 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عزمه طرح محاسبة وزير المالية المستقيل علي علاوي وإحالته الى القضاء ، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد فتح اهم اوكار الفساد في مصارف الرافدين والرشيد والوزارة.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية تحولت في عهد علي علاوي أشبه بعصابة منظمة يقودها الوزير وحاشيته والتي جعلت من دوائر وزارة المالية وكراً للفساد والنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد وغيرها".

واضاف، انه "سيتم ملاحقة وزير المالية حتى ينال عقابه إذا انه من الخطأ ان يستقيل ولا يتم احالته الى القضاء "مؤكداً "تقديم عدة شكاوى مدعومة بالأدلة والبراهين على وجود تقصير واهمال من قبل الوزير".

وتابع السلامي، أن "الشكاوى المقدمة ضد الوزير هي لدى هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية".

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