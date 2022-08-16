ديالى تفقد 230 ميكا واط من الخط الايراني

2022/08/16 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن فقدان 230 ميكا واط من الخط الإيراني، مبينا ان الأسباب غير معروفة حتى الان

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خط ميرساد- ديالى الذي ينقل 280 ميكا واط من الكهرباء المستوردة من ايران انخفض الى 180 ميكا واط فيما انخفض تجهيز خط سيربل زهاب من 120 ميكا واط الى 70 ميكا واط".

واضاف ان "الأمر أدى إلى فقدان 50 ميكا واط وبالتالي انخفاض في تجهيز الكهرباء لمناطق واسعة من محافظة ديالى".

واضاف، ان "انخفاض التجهيز يأتي من مصدر التغذية اي ايران ولاسباب غير معروفة ما يؤدي الى تاثر مناطق واسعة من ديالى بالانخفاض الاخير".

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