خبير: رفض القضاء حل البرلمان منح الضوء الأخضر لقوى الإطار بتشكيل الحكومة

2022/08/16 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداعتبر الخبير في الشأن السياسي علي البيدر، اليوم الثلاثاء، رفض مجلس القضاء الأعلى طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حل البرلمان اشارة بمنح الضوء الاخضر لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الصدر سيتجه الى التصعيد بعد رفض مجلس القضاء لطلبه بحل البرلمان".

واضاف، ان "قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص حل البرلمان يمثل تمهيدًا لقرار ستصدره المحكمة الاتحادية بهذا الشأن سيكون بالضد من ما يريد الصدر أيضًا، كما ان قرار مجلس القضاء برفض طلب الصدر لحل البرلمان يعتبر منح الضوء الاخضر لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة".وتابع البيدر، ان "الأزمة السياسية لا يمكن ان تنتهي الا بالحوار مهما امتلك الصدر من قوة ومهما امتلكت قوى الاطار من سلطة وشرعية".

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