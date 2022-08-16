2022/08/16 | 19:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ix5E_86PrPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جباية 10 آلاف دينار من اصحاب المركبات التي تعبر جسر الفتحة‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جباية 10 آلاف دينار من اصحاب المركبات التي تعبر جسر الفتحة‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).