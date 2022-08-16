كان يلهو بالفقاعات.. كيف قادت الصدفة طفلا للعثور على عجوز مفقودة في الغابة؟

2022/08/16 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نهار جمعة عادي، قادت الصدفة طفلا كان يلهو بالفقاعات إلى المساعدة في العثور على سيدة عجوز مصابة بالزهايمر، كانت مفقودة في الغابة، على مقربة من بيت الطفل.

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