شاهد بالفيديو.. أفعى تبتلع منشفة كبيرة والأطباء يحاولون إنقاذها

2022/08/16 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: HTbHSyefrgE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أفعى تبتلع منشفة كبيرة والأطباء يحاولون إنقاذها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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