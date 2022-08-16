القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من المخدرات في الانبار

2022/08/16 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم بحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفرزة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على متهم في قضاء الرمادي شارع ٦٠ وضبط بحوزته (١٠) كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة وحبوبا مخدرة بعدد (٤٠) ألف حبة نوع كبتاجون".

واضافت انه "تم تنظيم محظر ضبط أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهم بالتوقيف وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات بحسب قرار قاضي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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