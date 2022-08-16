العراق.. الكاظمي يدعو

2022/08/16 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة، الأربعاء، "للبدء في حوار وطني جاد"، كما ورد في بيان الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان الزعيم مقتدى الصدر عن تأجيل تظاهرة حاشدة دعا إليها.

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