العراق.. تكليف وزير النفط بمهام وزارة المالية بعد استقالة علي علاوي

2022/08/16 | 20:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، بإدارة مهام وزارة المالية؛ بعد قبوله طلب استقالة وزير المالية، علي علاوي.وقال مصدر حكومي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس …

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