الأنواء الجوية تتوقع موعد انحسار جمرة القيظ

2022/08/16 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع درجات حرارة مستمر منذ نهاية الشهر الخامس.

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