مجددًا.. الصدر يدعم “البنيان المرصوص” بـ10 آلاف دولار

2022/08/16 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، دعمه إلى مشروع البنيان المرصوص بـ10 آلاف دولار.وأظهر وصل “تبرع”، حصلت عليه وكالة إيرث نيوز، فأن “الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بعشرة آلاف دولار”.

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الصدر يدعم “البنيان المرصوص” بـ10 آلاف دولار أولاً على ايرث نيوز.

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