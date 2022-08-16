الغموض يستمر حول مصير كريستيانو رونالدو.. والعرض الوحيد المتاح حاليا قدمه “أحد أندية السعودية”

2022/08/16 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر الغموض حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يود ترك ناديه بعد عام واحد من عودته للشياطين الحمر.

وعلى الرغم من أن الأسطورة البرتغالي يرغب في حزم حقائبه والرحيل عن أولد ترافورد صوب أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن مهمته لا تبدو سهلة، خصوصا في ظل عدم رغبة كثير من الأندية الكبرى في ضمه، لأسباب أهمها راتبه الفلكي البالغ 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

ومع انتشار الأخبار من بعض المصادر عن عرض سعودي لضم النجم البرتغالي، بدأت التكهنات في حقيقة النادي الذي تقدم بعرض لضم كريستيانو، وهو ما دفع الكثير من القنوات والمواقع الإعلامية للتواصل مع مصدر في نادي النصر السعودي، لسؤاله عمّا إذا كان العالمي هو صاحب العرض المقدم لرونالدو، كما ذكرت لوباريزيان، فكانت إجابته بأن نادي النصر لم يتقدم بأي عرض حتى الآن للنجم البرتغالي.

وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، قد أشارت اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الانزعاج من زملاء رونالدو في الفريق، برغم تصريحاتهم العلنية بأهمية وجوده كنجم كبير، وقالت الصحيفة ذاتها، أن وكيل رونالدو حاول عرض خدمات اللاعب على تشيلسي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، لكن ليس هناك أي اهتمام من جانبهم بضمه حتى الآن، وأن العرض الوحيد المتاح أمام رونالدو حاليا قدمه “أحد أندية السعودية”.

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