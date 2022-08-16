2022/08/16 | 21:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: 20220816192053 (3) 20220816192053 (2) 20220816192053 (1) 20220816192053 المسلة...

ظهرت المقالة نص رسالة استقالة وزير المالية علي علاوي أولاً على المسلة.

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