تحرك نيابي لفتح وكر الفساد في مصرفي الرشيد والرافدين

2022/08/16 | 21:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد النائب هادي السلامي، 08/16/2022، عزمه طرح محاسبة وزير المالية المستقيل علي علاوي وإحالته...

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