المرور تعلن قطعاً جزئياً بطريق محمد القاسم السريع لمدة 4 أيام

2022/08/16 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن قطع جزئي بطريق محمد القاسم السريع لمدة 4 أيام.وقالت المديرية في بيان، إنه “تم قطع نزلة جسر النهضة بطريق محمد القاسم السريع في بغداد للسير القادم من وزارة المالية باتجاه ساحة النهضة لمدة 4 أيام”.وأضافت، أن “الغرض من القطع هو وجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد/ دائرة المشاريع”.

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