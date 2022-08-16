العبادي يرحب بدعوات التهدئة ويؤكد ضرورة خفض التصعيد

2022/08/16 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعرحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بدعوات التهدئة، فيما أكد ضرورة خفض التصعيد.وقال العبادي في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أرحب بدعوات التهدئة، ونزع صواعق التوتر"، مبينا أن "ذلك دليل على الشعور بالمسؤولية".وأضاف، أن "المرحلة حرجة، وخفض التصعيد ضرورة، وتلمّس مخارج للأزمة الراهنة حاجة وطنية كبرى لا تحتمل التأجيل"، مشيرا الى أن "المواطنين ينتظرون حلا لمعاناتهم، ومهمة الساسة التعاون لتقديم حلول لمصلحة الوطن".ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قادة القوى السياسية الوطنية، إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء بحوار وطني، مشيرا الى أن هذه الدعوة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره.وطالب الكاظمي في بيان رسمي كلّ الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.

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