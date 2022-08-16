2022/08/16 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن قطع جزئي بطريق محمد القاسم السريع لمدة 4 أيام.وذكرت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “تم قطع نزلة جسر النهضة بطريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع طريق حيوي في بغداد لمدة 4 أيام المركز الخبري الوطني.

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