2022/08/16 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن قطع جزئي بطريق محمد القاسم السريع لمدة 4 أيام.
وذكرت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “تم قطع نزلة جسر النهضة بطريق […]
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وذكرت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “تم قطع نزلة جسر النهضة بطريق […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع طريق حيوي في بغداد لمدة 4 أيام المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طريق حيوي في بغداد لمدة 4 أيام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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