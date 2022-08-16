(بغداد اليوم) تنشر النص الكامل لاستقالة وزير المالية علي علاوي - عاجل

2022/08/16 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

روى وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، التفاصيل الكاملة لاستقالة وزير المالية علي علاوي، مبينا ان ابرز اسباب استقالة علاوي من منصبه فضيحة الفساد مع شركة بوابة عشتار وفشل القوى السياسية بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ناظم في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "وزير المالية علي علاوي كفوء ونزيه وعالج سريعا موضوع بوابة عشتار بسرعة كبيرة".

وأضاف أن " استقالة الوزير جاءت بعضها لأسباب خاصة به واخرى خاصة بالوضع المالي العام بينها موضوع الورقة البيضاء وتفاصيل العقد مع شركة بوابة عشتار فضلا عن فشل الكتل بعدم تشكيل حكومة الى الان "، مبينا ان " اسباب استقالة وزير المالية كانت الصراعات السياسية وعدم قدرته مع الحكومة تنفيذ اي إصلاح مالي

واشار الى ان " وزير المالية ذكر باستعراض استقالته فضيحة بوابة عشتار وهي من التحديات التي واجهتها الوزارة"، مبينا أن "الكاظمي والوزراء حاولوا إقناع وزير المالية عن عدم تقديم استقالته لكنه رفض".

وسجلت الايام الماضية فضائح متتالية لشركات ومصارف علي غلام بعد عقد بوابة عشتار وتغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار ومنح مصارفه نحو 360 مليار دينار ضمن مبادرة قروض البنك المركزي خلال ايام معدودة.

وفي وقت سابق، قال ناظم في مؤتمرا صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وحضرته (بغداد اليوم) ان "موضوع بوابة عشتار ذكره وزير المالية في استقالته والتي اعتبرها من التحديات لكن اي ملف لايرتبط به".

واضاف ان "وزير المالية قدم استقالته وفيها اسبابها مكونة من عشرة صفحات ستنشر للرأي العام"، مشيرا الى ان "الكاظمي والوزراء حاولوا إقناع وزير المالية عن عدم تقديم استقالته لكنه رفض".

واوضح ناظم ان الكاظمي كلف وزير النفط لإدارة المالية ولم يكلف طيف سامي بإدارتها كما قيل"، مبينا ان "إحدى اسباب استقالة وزير المالية كانت الصراعات السياسية وعدم قدرته مع الحكومة تنفيذ اي إصلاح مالي".

وتابع ان "استقالة الوزير جاءت بعضها لأسباب خاصة به واخرى خاصة بالوضع المالي العام بينها موضوع الورقة البيضاء".

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