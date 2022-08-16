الجيل الجديد يلوح بعودة التظاهرات لمنع سرقة السلطة عبر قانون الانتخابات

2022/08/16 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لوح القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، اليوم الثلاثاء، بالعودة الى التظاهرات في حال قيام الاحزاب الكردية بالاتفاق على قانون انتخابات في الاقليم غير منصف.

وقال داود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجيل الجديد يراقب الاوضاع وفي حال لم تجر الانتخابات بموعدها المقرر سيكون لنا حديث اخر".

وأضاف أنه "لن نقبل بمحاولة اختطاف السلطة مرة اخرى من خلال قانون الانتخابات الحالي وسنعود للتظاهر بالوقت المناسب".

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