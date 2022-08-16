2022/08/16 | 21:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وفد حكومي من دار الكتب والوثائق

العراقية التابع الى وزارة الثقافة، عن

إعجابه الشديد، بجهود معمل صناعة

الشبابيك والأضرحة للمراقد المقدسة،

التابع الى العتبة العباسية المقدسة،

وإبداعه في صناعة شباك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:وفد حكومي يزور موقع صناعة شباك مرقد السيدة زينب وحشد العتبات يؤكد جاهزيته لتنفيذ الواجب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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