أول تعليق لوزير المالية علي علاوي بعد استقالته

2022/08/16 | 21:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية المستقيل علي علاوي،

الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لفضيحة

فساد "بوابة عشتار" ..



مع مصرف الرافدين،

مبينا ان مجلس ادارة مصرف الرافدين وقع

العقود دون الرجوع الى الوزارة وسط

شبهات كبيرة با

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