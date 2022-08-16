بالفيديو:حي سكني في كربلاء يعاني الإهمال والأهالي يناشدون المحافظ

2022/08/16 | 21:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني منطقة حي النضال في محافظة كربلاء

المقدسة من تردي واقع الخدمات العامة

كالماء والكهرباء مع عدم وجود شبكة

المجاري إضافة إلى انتشار العشوائيات

أو الدور العشوائية في المنطقة..





عدسة وكالة نون الخبري

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