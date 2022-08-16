اختراق تطبيق المراسلة Signal

2022/08/16 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض تطبيق Signal messenger الذي طورته منظمة Signal Foundation غير الربحية، لهجوم قراصنة أضر بحوالي 1.9 ألف مستخدم.

وطمأن بيان للشركة المشغلة المستخدمين بأن “سجل المراسلات وقائمة جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصي ومعلومات حول الحظر والبيانات الشخصية الأخرى بقيت مصونة.



ولم تتأثر بالهجوم”، مشيرة إلى أنه “في حالة ما يقرب من 1.9 ألف مستخدم، حاول المهاجمون إعادة تسجيل الأرقام على جهاز آخر أو الحصول على معلومات تفيد بأن هذا الرقم مسجل في تطبيق Signal messenger”.وتمكن المتسللون من الوصول إلى هذه البيانات من خلال شركة تابعة لجهة خارجية، هي Twilio، التي تستخدم Signal خدماتها للتحقق من أرقام هواتف المستخدمين.



وتمكن المهاجمون من اختراق شبكتهم الداخلية نتيجة هجوم تصيد ناجح، وقد تم القضاء على الثغرة الأمنية بالفعل.ومنذ إطلاقه في عام 2018، يطرح برنامج المراسلة نفسه كواحد من أكثر البرامج أمانا.

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