استقالة رئيس “فيليبس” بعد الكشف عن رغوة سامة في أجهزة تنفس صنعتها الشركة

2022/08/16 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شركة “فيليبس” الهولندية تنحي رئيسها التنفيذي فرانس فان هوتين، بعد الكشف عن رغوة سامة وقاتلة في أجهزة تنفس صنعتها الشركة، واضطرت لسحب كميات كبيرة منها من السوق.

ويتنحى فان هوتين عن منصبه بعد 12 عاما من الخدمة، وسيحل مكانه، روي جيكوبس، الذي يشرف حاليا على عمليات سحب “فيليبس” لمعدات النوم التنفسي بملايين اليوروهات، التي تعرّض المستخدمين لخطر استنشاق رغوة سامة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وخصصت “فيليبس”، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، ما يقرب من 900 مليون يورو، لاستبدال وإصلاح أجهزة التنفس الضارة، وساهمت هذه المشكلة في صافي خسائر الشركة الهولندية.

وتم استدعاء أجهزة التنفس في شهر يونيو من العام الماضي، بعد أن أعلنت “فيليبس” أن المستخدمين معرضون لخطر استنشاق أو ابتلاع قطع من الرغوة.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة ولاية فرانس فان هوتين في شهر أبريل، إلا أن “فيليبس”، التي انتقلت من شركة إلكترونيات عملاقة إلى شركة رعاية صحية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، قالت إن روي جيكوبس سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 15 أكتوبر2022.

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