2022/08/16 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RdP-L-dBGsk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تقتحم العراق بهجوم عسكري جديد | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تقتحم العراق بهجوم عسكري جديد | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).