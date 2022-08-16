توب 5: آخر تطورات المحادثات النووية.. وأوراق قاض مصري قتل زوجته أمام المفتي

2022/08/16 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إحالة أوراق محكمة مصرية أوراق قاض قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال إلى المفتي، وإيران تعلن تقديم ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومحمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة، والبابا تواضروس يندد بـ"أكاذيب لا تليق" حول تعامل أجهزة الدولة مع حريق كنيسة أبوسيفين، والرئاسة اللبنانية ترد على أنباء عن مرسوم من عون بمنح الجنسية لابنة قاسم سليماني...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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