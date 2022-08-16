مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين جراء حادث سير بمحافظة نينوى

2022/08/16 | 22:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين، جرّاء حادث سير في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ “حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى على طريق ربيعة عوينات”.

وأضافت، أنّ “المركبة الاولى نوع كيا هافي حمل، والثانية نوع كيا حمل موتورز ابيض، وإن سبب الحادث هو انحراف المركبة الاولى عن مسارها والسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى الاصطدام بالمركبة الثانية”.

وأشارت المديرية، إلى أنّ “الحادث أدى الى وفاة شخص واصابة خمسة أشخاص”.

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