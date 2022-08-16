بعد عقوبة اتحاد الكرة.. أمراً قضائياً بحق حسين العنكوشي وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة

2022/08/16 | 22:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن أمراً قضائياً صدر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس نادي الديوانية السابق حسين العنكوشي.

وقال المصدر، أن “أمر حجز أموال العنكوشي صدر من السلطة القضائية لصالح وزارة الإعمار والإسكان التي خاطبت بدورها وزارة الشباب والرياضة رسمياً بذلك”.

وأوضح أن “سبب حجز الوزارة لممتلكات العنكوشي، لكونه مدين لوزارة الإعمار، حيث تعاقدت معه لتنفيذ عدد من المشاريع ولم ينجزها في المواعيد المحددة”.

ويوم أمس الاثنين، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات بحق رئيسَ الهيئة الإداريّة السابق حسين العنكوشي حسين العنكوشي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي الديوانية والشرطة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وما رافقها من اعتداء على لاعبي وكادر فريق الشرطة.

وقرّرت اللجنة معاقبة العنكوشي، بالإيقاف لمدة سنة واحدة من مزاولة العمل الرياضي، مع غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، لثبوته التحريض وبث روح الكراهية من خلال اللقاءات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، كانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت إيقاف رئيس نادي الديوانية الرياضي عن العمل لمدة سنتين.

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