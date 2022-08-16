سقوط قذيفة هاون على قرية في خانقين بديالى

2022/08/16 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن قذيفة هاون سقطت على قرية سيروان ضمن ناحية خانقين.وأبلغ المصدر وكالة، إيرث نيوز، أن “قذيفة هاون سقطت على قرية سيروان ضمن ناحية خانقين في ديالى دون اصابات تذكر”.

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