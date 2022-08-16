2022/08/16 | 22:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق الطريق المؤدي من مؤسسة الشهداء باتجاه المعلق بعد نصب خيم اضافية لمعتصمي الاطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/16 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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