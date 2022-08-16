لاعب يتلقى تهديدات بالقتل بسبب نطحة مهاجم ليفربول

2022/08/16 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس، 08/16/2022، أنه تلقى تهديدات بالقتل له...

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