عشرات الطائرات الجديدة.. أعجوبة الطيران التجاري تعود بعد 20 عاما

2022/08/16 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الطيران عبر المحيط الأطلسي بسرعة فائقة تتجاوز حاجز الصوت سيعود من جديد وبقوة، بعد مرور حوالي 20 عاما على خروج طائرات كونكورد من الخدمة.

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