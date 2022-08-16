2022/08/16 | 22:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J0S6bIcYzwg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلقة خاصة للإجابة عن رسائل المتابعين |على درب النور مع الشيخ د. وليد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلقة خاصة للإجابة عن رسائل المتابعين |على درب النور مع الشيخ د. وليد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).