2022/08/16 | 22:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار و الاطار .. تصعيد بتغريد و أزمة ووعيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FxyQmkIIscw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار و الاطار .. تصعيد بتغريد و أزمة ووعيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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