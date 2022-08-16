رئيس الحكومة العراقية يدعو القوى السياسية إلى حوار وطني لحل الأزمة الحالية

2022/08/16 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية.وقال الكاظمي، اليوم الثلاثاء: من …

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