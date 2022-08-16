ماهو الموقف القانوني من تعطيل جلسات البرلمان بـ

2022/08/16 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الثلاثاء، بشأن الموقف القانوني من تعطيل الجلسات بضغط القوة.

وقال العبادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الدستور والنظام الداخلي للبرلمان نظم جلسات المجلس في حين لم يتطرق الى تعطيل الجلسات دستوريًا".

هذا ودخل اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مبنى البرلمان العراقي في بغداد، أسبوعه الثالث وسط استمرار أزمة سياسية أعقبت نتائج الانتخابات.

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