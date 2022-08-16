لنزع فتيل حرب أهلية.. الصدر يتراجع عن دعوة أنصاره للتظاهر

2022/08/16 | 22:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدوله عن دعوة أنصاره لمظاهرة مليونية في شوارع العراق يوم السبت المقبل، وذلك لنزع فتيل حرب أهلية اتهم خصومه في الإطار التنسيقي بالمراهنة عليها لحسم الخلاف السياسي با

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