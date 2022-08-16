2022/08/16 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وزعمت العديد من التقارير أن زياش خرج من حسابات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، في الموسم الحالي.ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع حكيم زياش.وأشارت إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر، هو من طالب مسئولي المان يونايتد بحسم الصفقة، والإدارة مستعدة للتعاقد مع زياش، إذا جاءت طلبات تشيلسي غير مرتفعة.يذكر أن حكيم زياش انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في عام 2020، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.وخاض اللاعب المغربي 83 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات، ونجح في إحراز 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يجهز عرضا رسميا لضم زياش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يجهز عرضا رسميا لضم زياش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).