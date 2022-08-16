إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

2022/08/16 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن من "أعراض خفيفة" مع ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، مشيرا إلى أن نتيجة زوجها جو بايدن أتت سلبية.

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