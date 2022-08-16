2022/08/16 | 23:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f4nsYe9rvIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يؤجل " المليونية " والعامري يكمل مشوار التسوية في تغطية خاصة مع نور الهدى الصفار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يؤجل " المليونية " والعامري يكمل مشوار التسوية في تغطية خاصة مع نور الهدى الصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).